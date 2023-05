sponsor

Oltre al rilevamento e la protezione contro i malware, le migliori app antivirus per Android includono anche utili funzionalità per la privacy. Alcune delle migliori app antivirus in questo elenco possono persino eseguire il backup dei tuoi contatti e altri dati importanti, tracciare i tuoi dispositivi utilizzando il GPS e scattare una foto di un ladro utilizzando la fotocamera del tuo smartphone o tablet.

Ecco quindi alcuni dei migliori antivirus per Android che puoi ottenere gratis.

BitDefender

L’app Bitdefender ha una protezione da malware quasi impeccabile, un impatto molto leggero sulle prestazioni, l’integrazione dell’orologio Android Wear, un client VPN e un blocco dei siti web dannosi che funziona con la maggior parte dei browser Android.

Dispone inoltre di solidi strumenti di protezione della privacy, tra cui un blocco app, uno scanner Wi-Fi, funzionalità antifurto e notifiche di violazione dei dati. Una funzionalità appena aggiunta, Scam Alert, segnala possibili collegamenti dannosi nei messaggi di testo SMS, nelle app di messaggistica e nelle notifiche sullo schermo.

Bitdefender Mobile Security offre un periodo di prova di 14 giorni, ma questa non è un’app freemium. L’app separata Bitdefender Antivirus Free per Android (che in effetti è totalmente gratuita) esegue solo la scansione alla ricerca di malware.

Google Play Protect

Google Play Protect è integrato in ogni dispositivo Android che esegue Google Play.

L’interfaccia di Google Play Protect è molto minimal, non ci sono pubblicità e l’impatto sul sistema è leggero. Alcune delle altre funzionalità integrate di Android, tra cui Trova il mio dispositivo e Chrome Safe Browsing, rispecchiano ciò che fanno le app antivirus di terze parti.

La migliore caratteristica è che Google può utilizzarlo per disabilitare da remoto le app pericolose. Ciò rimane valido indipendentemente dal fatto che tu stia eseguendo software antivirus di terze parti o meno. Ti consigliamo di non disattivare Google Play Protect.