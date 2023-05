sponsor

L’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha in serbo una bella sorpresa per tutti i suoi nuovi clienti e non solo. Nel corso dei prossimi giorni, infatti, l’operatore renderà disponibile una versione speciale della sua offerta mobile denominata CoopVoce Evo 30. Quest’ultima, in particolare, sarà proposta ad un prezzo scontato ancora più interessante. Vediamo qui di seguito i dettagli.

CoopVoce Evo 30 arriverà presto in versione speciale a prezzo scontato

Per tutti i nuovi clienti del noto operatore telefonico virtuale CoopVoce potranno attivare un’interessante offerta mobile ad un prezzo super scontato. Come già accennato in apertura, stiamo parlando dell’offerta denominata CoopVoce Evo 30.

Come riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, a partire dal prossimo 11 maggio 2023 l’offerta in questione sarà proposta ad un prezzo ancora più basso del solito. Tutti coloro che la attiveranno dovranno infatti pagare un costo di soli 5,90 euro al mese. Solitamente, questa offerta aveva un costo mensile di 6,90 euro.

Nello specifico, l’offerta mobile CoopVoce Evo 30 include ogni mese 30 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, 1000 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Questa offerta sarà attivabile da tutti i nuovi clienti dell’operatore che attiveranno un nuovo numero, ma anche da tutti coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero. Potranno inoltre attivare l’offerta anche chi è già cliente dell’operatore CoopVoce.

Ricordiamo che l’operatore virtuale CoopVoce sta anche proponendo un’altra offerta mobile di rilievo. Si tratta dell’offerta denominata CoopVoce Evo 150. Quest’ultima include fino a 150 GB di traffico dati a un costo di soli 8,90 euro al mese.