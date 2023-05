sponsor

Sembra che i truffatori abbiano trovato un nuovo modo per ingannare le persone, poiché sempre più utenti WhatsApp stanno ricevendo chiamate indesiderate da numeri internazionali provenienti dal sud-est asiatico.

Vari utenti di WhatsApp si lamentano del fatto che continuano a ricevere numerose chiamate e videochiamate indesiderate da numeri internazionali sconosciuti tipicamente con prefisso +84, +62 e +223. Ecco maggiori dettagli.

WhatsApp: attenzione alle truffe con i numeri internazionali

Un utente su Twitter ha condiviso la sua esperienza diretta rivelando di aver ricevuto un messaggio da un numero internazionale simile a quelli indicati. Il contatto dal Vietnam si è presentato come un procacciatore di lavoro che gli ha offerto un impiego part-time che offriva un compenso per ogni “Mi piace” sui video YouTube.

Questa non è altro che una truffa già nota da mesi e in tali casi i truffatori chiedono alla vittima di turno di installare un’app malevola o di unirsi a un canale Telegram dove gli verrà chiesto di investire una certa somma di denaro in azioni e criptovalute.

Il consiglio è naturalmente di evitare di rispondere a numeri sconosciuti con prefissi internazionali, poiché potrebbero portare a una perdita finanziaria o di dati personali.