Nel corso delle ultime ore, il noto operatore telefonico virtuale PosteMobile ha deciso di prorogare la disponibilità di una delle sue offerte mobile. Si tratta in particolare dell’offerta denominata PosteMobile Creami Extra Wow 50×2 che include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati. Tutti coloro che sono interessati avranno a disposizione fino a fine maggio per poterla attivare.

PosteMobile Creami Extra Wow 50×2 ancora disponibile fino a fine maggio

Tutto coloro che sono interessati ad attivare l’offerta Postemobile Creami Extra Wow 50×2 avranno a disposizione ancora un mese di tempo. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore telefonico virtuale ha deciso di prorogarne la disponibilità fino al prossimo 30 maggio.

Inizialmente, questa offerta sarebbe dovuta essere disponibile soltanto fino al 6 maggio. Non è tutto però. L’operatore virtuale ha inoltre deciso di renderla disponibile all’attivazione sia nei negozi fisici autorizzati sia nel sito ufficiale PosteMobile.

Si tratta quindi di un’occasione unica per poter attivare questa super offerta. PosteMobile Creami Extra Wow 50×2 include infatti ogni mese ben 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G+(su rete Vodafone con una velocità massima pari a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload) e non solo. L’offerta in questione include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo da pagare è di 8 euro al mese.