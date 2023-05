Panorama assurda, la tecnologia costa solo 1,79€

La tecnologia ad uno dei prezzi più bassi che abbiamo mai visto prima d’ora, questa è la nuova campagna promozionale di Panorama, rappresentante la perfetta soluzione per spendere poco, ed avere ugualmente libero accesso ai migliori prodotti in circolazione.

Come al solito, dal momento in cui parliamo del suddetto rivenditore di elettronica e non solo, ricordiamo che tutti gli acquisti possono essere completati dagli utenti che sceglieranno di recarsi fisicamente in un negozio, sul sito ufficiale potrebbero essere imposte limitazioni all’acquisto per tutti coloro che sceglieranno l’e-commerce come mezzo per soddisfare le proprie necessità.

Panorama, arrivano le offerte dell’anno

Spendere solo 1,79 euro per un prodotto di tecnologia è possibile? la risposta è positiva grazie a Panorama, sfogliando le pagine dell’ottimo volantino dell’azienda, infatti, scopriamo l’esistenza dell’adattatore triplo con spina, ovvero un prodotto che permette di collegare tre dispositivi differenti, tra cui uno con presa shuko, ad un’unica presa di corrente.

Il suo prezzo finale di vendita è fortemente scontato rispetto al listino originario, infatti in genere sono dispositivi che sono commercializzati a circa 3,50 euro, ma grazie ad una interessantissima promozione di Panorama, la spesa finale che gli utenti dovranno necessariamente sostenere equivale a soli 1,79 euro, con una riduzione addirittura del 50%.

L’acquisto, come anticipato del resto, potrà essere completato solo ed esclusivamente nei negozi fisici, al momento non è possibile godere della stessa promozione anche sul sito ufficiale dell’azienda stessa.