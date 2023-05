poste-italiane-anticipa-i-pagamenti-delle-pensioni-di-maggio-per-evitare-assembramenti

L’operatore postale italiano, Poste Italiane, ha annunciato che il pagamento delle pensioni per il mese di maggio sarà effettuato in tutti gli uffici postali a partire da martedì 2 maggio. La mossa di emettere i fondi in anticipo è volta a ridurre l’affollamento e la congestione, che è stata una delle principali preoccupazioni durante l’attuale epidemia COVID-19. L’avviso offre istruzioni esplicite per la rotazione alfabetica delle distribuzioni di denaro ai pensionati.

Le persone con i cognomi che iniziano con A fino a C riceveranno la pensione il 2 maggio, quelle con i cognomi che iniziano con D fino a K riceveranno i pagamenti il 3 maggio e quelle con i cognomi che iniziano con L fino a P riceveranno la pensione il 4 maggio. L’ultimo giorno utile per i pagamenti in contanti sarà il 5 maggio, quando saranno pagati i cognomi che iniziano con Q e Z. Tuttavia, il calendario può variare a seconda del numero di giorni di apertura dell’ufficio postale interessato.

Poste Italiane, ecco il calendario

Inoltre, chi ha optato per l’accredito ed è titolare di un conto BancoPosta, di una Postepay Evolution o di un Libretto potrà accedere alla pensione di maggio a partire dal 2 maggio. Le carte di debito collegate ai conti/libretti o alla Postepay Evolution potranno prelevare contanti dai Postamat senza doversi recare allo sportello.

Poste Italiane ha recentemente dichiarato che i titolari di carte di debito collegate a conti/libretti avranno una copertura assicurativa gratuita. I furti di contante avvenuti entro due ore dal prelievo presso gli sportelli postali o i Postamat saranno risarciti con una polizza fino a 700 euro all’anno.

L’azienda di servizi postali sta adottando questa misura per garantire che i pagamenti delle pensioni agli anziani avvengano in modo puntuale e sicuro, oltre che per ridurre i rischi legati alla frequentazione degli uffici postali durante l’epidemia COVID-19. Poste Italiane intende ridurre al minimo l’affollamento e la sicurezza di pensionati e lavoratori, distribuendo i pagamenti delle pensioni in più giorni e incoraggiando le persone a utilizzare carte di debito o internet banking.