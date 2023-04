Snapdragon 8 Gen 3 Stupisce: Qualcomm Salta la Versione Plus e Rivoluziona il Mercato

Qualcomm starebbe valutando l’opzione di non lanciare lo Snapdragon 8+ Gen 2, puntando invece direttamente al più potente Snapdragon 8 Gen 3. Tale ipotesi è stata suggerita da Yogesh Brar, il quale, rispondendo a un tweet, ha condiviso le possibili intenzioni dell’azienda statunitense di introdurre sul mercato un SoC di ultima generazione, bypassando la versione plus del modello attuale.

Basandosi sulle informazioni divulgate dal leaker, in arrivo nei prossimi mesi ci sarebbero i seguenti chip:

Qualcomm

Snapdragon 8 Gen 3

Snapdragon 7 Gen 3 (il 7+ Gen 2 risale a marzo dello scorso anno)

Snapdragon 6 Gen 2 (il 6 Gen 1 è stato lanciato l’estate precedente)

Snapdragon 4 Gen 2 (il 4 Gen 1 è stato introdotto insieme al Snapdragon 6 Gen 1)

MediaTek

Dimensity 8050

Dimensity 8020

Dimensity 7050

Dimensity 9300

Fonti interne all’industria rivelano che Snapdragon 8 Gen 3 si troverebbe già nella fase avanzata di sviluppo, con alcuni OEM che avrebbero già ricevuto campioni per testarne funzionalità e performance. Secondo Digital Chat Station, il modello SM8650 impiegherebbe per la prima volta una configurazione 1+5+2, ovvero un core Prime Cortex-X4 a 3,7 GHz, cinque core per le prestazioni e due core aggiuntivi per l’efficienza energetica. La nuova architettura, che prevede 1+4+3 per lo Snapdragon 8 Gen 2 con Core Prime Cortex X3 fino a 3,2 GHz, garantirebbe prestazioni migliori. La GPU verrebbe chiamata Adreno 750 (Gen 7.9.0).

La produzione di Snapdragon 8 Gen 3 sarebbe affidata a TSMC, utilizzando però il processo N4P – simile al N4 con tecnologia a 4 nm ma più efficiente.