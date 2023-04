MediaWorld, oggi sono quasi gratis tantissimi smartphone e iPhone

Gli sconti dell’ottimo volantino MediaWorld sono stati appositamente creati e studiati per catturare l’interesse del pubblico italiano, ponendo sul piatto un buonissimo rapporto qualità/prezzo che prova a spingere il consumatore finale all’acquisto di prodotti di ottimo livello.

L’accesso alla campagna promozionale corrente è possibile a prescindere dalla provenienza territoriale, ciò sta a significare che il cliente può richiedere i prezzi bassi ovunque sul territorio, oppure anche affidandosi senza problemi al sito ufficiale, il quale comunque permetterà di avere la merce a basso costo anche a domicilio.

MediaWorld, grandissime occasioni per spendere poco

La tecnologia torna ufficialmente a Tasso Zero da Mediaworld, arrivano oggi tantissimi prodotti in promozione che aiutano gli utenti a risparmiare al massimo delle proprie possibilità, anche ad esempio acquistando un bellissimo Samsung Galaxy S23, proposto a 849 euro. Per i prodotti Samsung, ricordiamo essere attivo il cashback aggiuntivo della medesima azienda, che permette di aggiungere una riduzione di 100 euro sul suddetto modello, ad esempio.

Le occasioni del volantino chiaramente non si limitano esclusivamente al suddetto dispositivo, si ampliano anche verso Galaxy A54, Galaxy A14 o Galaxy A34, in vendita rispettivamente a 499, 179 e 349 euro, per poi virare verso brand completamente differenti, quali possono essere Xiaomi, con i nuovi 13 Pro, 13 o Redmi 12 Pro+, solamente per citarne alcuni. Molto buoni sono anche gli sconti legati ai wearable, dove troviamo terminali dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, con un risparmio esclusivo sull’acquisto di Xiaomi Band 7, disponibile oggi a 49 euro.