MediaWorld distrugge Euronics con prezzi shock tra iPhone e Samsung

Gli sconti dell’ultimo periodo stanno riguardando soprattutto i grandi colossi che si occupano del mercato dell’elettronica. Nessuno avrebbe mai pensato che sarebbero potuti arrivare dei prezzi del genere in questo momento. Per tale motivazione, la sorpresa è stata ancora più grande notando gli sconti all’interno del nuovo volantino del colosso MediaWorld. Come potete notare nelle immagini qui in basso, ci sono alcuni articoli che non hanno mai toccato cifre così basse.

Ovviamente ricordiamo che sono disponibili anche diverse possibilità per dilazionare il proprio pagamento.

MediaWorld sorprende: le offerte di oggi, soprattutto sulla telefonia, distruggono Euronics ed altri concorrenti

Bisogna prendere in esame il caso di alcuni smartphone, i quali vengono proposti da MediaWorld con sconti considerevoli. Secondo quanto riportato infatti dal nuovo volantino, ecco un esempio chiaro che è quello del nuovo Samsung Galaxy S23 Ultra. Il dispositivo infatti passa, grazie ad uno sconto del 12%, da 1659 a 1449€. La variante che acquisterete sarà quella da 512 giga di memoria e da 12 giga di RAM.

Per quanto riguarda invece il mondo Apple, ecco proposte altrettanto allettanti. Si parte dal nuovo iPhone 14 che scende 999€ grazie allo sconto del 13%. Stessa cosa vale per il modello 14 Pro Max che arriva a costare 1449€ nella sua variante da 256 giga.

Queste però sono solo alcune delle offerte che MediaWorld mette a disposizione dei suoi utenti. Ovviamente avrete ancora un po’ di tempo per approfittarne, visto che il volantino scade il prossimo 4 maggio. In più ricordate che su ogni prodotto avrete due anni di garanzia a partire dalla data di acquisto.