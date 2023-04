Nokia XR21, nuovo rugged phone in arrivo

Secondo quanto è emerso in queste ore in rete, il produttore finlandese HMD Global è al lavoro per la realizzazione di un nuovo rugged phone a marchio Nokia. A quanto pare si tratta del prossimo Nokia XR21 e, nel corso delle ultime ore, il noto sito web WinFuture ha rivelato design e presunte specifiche tecniche. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Nokia XR21, sta per arrivare un nuovo smartphone corazzato di Nokia

Oltre agli smartphone classici, il produttore finlandese HMD Global presenterà fra non molto un nuovo smartphone corazzato. Come già accennato in apertura, stiamo parlando del prossimo Nokia XR21. Il noto sito web WinFuture ci ha fornito infatti numerose informazioni riguardanti il suo presunto design e le sue presunte specifiche tecniche.

Stando a quanto riportato sul sito, il nuovo smartphone in questione avrà un design piuttosto classico, con un piccolo foro centrale nel display e con delle cornici piuttosto pronunciate. Nello specifico, il display sarà un pannello con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.49 pollici in risoluzione FullHD+.

Il pannello avrà una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e sarà protetto da un vetro protettivo Corning Gorilla Glass Victus. La fotocamera frontale presente nel foro sarà invece da 16 MP. Sul retro, il comparto fotografico sarà affidato a due fotocamere. Sarà presente un sensore fotografico principale da 64 MP e un sensore grandangolare da 8 MP. Dal punto di vista prestazionale, invece, sotto alla scocca ci sarà il soc Snapdragon 695 con tagli di memoria da almeno 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno.