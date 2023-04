Iliad Giga 100, ritorna a sorpresa questa super offerta

L’offerta mobile Iliad Flash 120 non è più disponibile all’attivazione. Tuttavia, in queste ore il noto operatore telefonico Iliad ha deciso di riproporre nuovamente un’altra super offerta. Stiamo parlando in particolare dell’offerta mobile Iliad Giga 100. Questa avrà sempre un costo mensile di 7,99 euro.

Iliad ripropone ufficialmente l’offerta mobile Iliad Giga 100

Il noto operatore telefonico Iliad ha deciso di riproporre e di rendere nuovamente disponibile all’attivazione una delle sue offerte più interessanti. Come già detto in apertura, si tratta dell’offerta Iliad Giga 100. Quest’ultima andrà così a sostituire la precedente offerta mobile Iliad Flash 120, che era stata disponibile fino allo scorso 28 aprile 2023.

Iliad Giga 100, nello specifico, include ogni mese ben 100 GB di traffico dati da utilizzare per navigare con una connettività massima pari a 4G e 4G+ con una velocità massima di 587,4 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Oltre a questo, l’offerta include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo rimane sempre di 7,99 euro al mese.

A differenza della precedente offerta Iliad Flash 120, la nuova offerta dell’operatore telefonico francese sarà attivabile soltanto da tutti i nuovi clienti. Chi è già cliente di Iliad non potrà infatti effettuare il cambio verso questa offerta. Ricordiamo che con Iliad Giga 100 sono inoltre inclusi anche minuti di chiamate verso alcune destinazioni estere, tra cui Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guadalupa, Guam, Guernsey, Guyana, Hong Kong, Ungheria, Isola di Man, Arcipelago delle Canarie, India, Irlanda, Islanda, Israele, Jersey e Lettonia.