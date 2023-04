Auto elettriche, ecco l’elenco dei modelli più ricercati su internet

Tesla, celebre produttore di veicoli elettrici, domina regolarmente le classifiche di vendita in tutto il mondo e si distingue anche in quelle meno convenzionali. Ma dopo di lei chi c'è?

Vi siete mai chiesti quali sono le auto più ricercate dalla popolazione su Google? Ecco, oggi lo scoprirete. Tesla, celebre produttore di veicoli elettrici, domina regolarmente le classifiche di vendita in tutto il mondo e si distingue anche in quelle meno convenzionali. Dopo di lei chi c’è?

Auto elettriche: i modelli posti sul podio

Gridserve, una compagnia specializzata nel leasing di auto elettriche, ha recentemente stilato una classifica delle vetture elettriche più cercate su Google nel 2022, confermando la supremazia di Tesla.

Per realizzare la classifica, la compagnia ha analizzato oltre 300 modelli di auto elettriche in vendita negli Stati Uniti. I risultati mostrano che la Tesla Model 3 è stata la vettura più ricercata a livello globale, con quasi 20 milioni di ricerche (19.989.872 per la precisione). La Kia EV6 si è posizionata al secondo posto, con poco meno di 16 milioni di ricerche, mentre il terzo posto è stato conquistato dalla Tesla Model Y con 13,9 milioni di ricerche.

La top 5 è stata completata dalla Tesla Model S, con 11,4 milioni di ricerche, preceduta dalla Hyundai Ioniq 5 che è stata cercata 12,6 milioni di volte. Nella top 10 troviamo anche la Porsche Taycan (10,5 milioni), Tesla Model X (9,5 milioni), Polestar 2 (8,2 milioni), Lexus RZ (7,1 milioni) e BMW i4 (7 milioni).

Analizzando le ricerche effettuate nei singoli stati degli USA, la Tesla Model 3 risulta essere il modello più ricercato in ben 41 stati. La Hyundai Ioniq 5 e la Kia EV6 sono le più cercate in tre stati ciascuna, mentre il Rivian R1T è particolarmente popolare in Montana e Wyoming. In Michigan, invece, la Cadillac Lyriq ha suscitato grande interesse, tanto da esaurirsi in soli 19 minuti.

Insomma, la ricerca di Gridserve evidenzia ulteriormente la popolarità del marchio, con tre modelli Tesla presenti nella top 10 delle auto elettriche più ricercate su Google nel 2022.