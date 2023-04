Furto auto elettriche, i truffatori stanno prendendo il controllo delle funzioni

La sicurezza delle automobili connesse è diventata un argomento cruciale negli ultimi anni, con la crescente diffusione di veicoli dotati di tecnologie avanzate. Tuttavia, il progresso porta con sé nuove sfide e vulnerabilità che gli hacker possono sfruttare. Recentemente è stato possibile vedere come violare un’automobile sia diventato sempre più facile. Per questo ci teniamo a mettere in luce i rischi e fornire consigli su come difendersi.

Furto auto elettriche: la nostra sicurezza è sempre più in pericolo

Uno dei principali rischi riguarda l’accesso non autorizzato ai dati personali dei proprietari dei veicoli, come informazioni di navigazione e di pagamento, nonché le potenziali minacce alla sicurezza stradale. Inoltre, gli hacker possono prendere il controllo delle funzioni del veicolo, come accelerazione, frenata e sterzo, mettendo a rischio la vita degli occupanti e degli altri utenti della strada.

Per proteggere le auto connesse, il primo passo è assicurarsi di aggiornare regolarmente il software di bordo, poiché gli aggiornamenti possono correggere vulnerabilità note. È anche fondamentale utilizzare password complesse e uniche per ogni dispositivo e servizio associato al veicolo, così come disattivare le connessioni wireless quando non sono necessarie.

Per ridurre il rischio di furto di dati, è consigliabile inoltre limitare la condivisione di informazioni personali con i servizi di connettività offerti dalle case automobilistiche. Infine, per prevenire l’accesso fisico non autorizzato al veicolo, bisogna avere buone pratiche di sicurezza, come chiudere sempre le portiere e non lasciare chiavi o dispositivi elettronici all’interno dell’auto. Ma questo già lo sappiamo.

Le case automobilistiche e i fornitori di servizi di connettività hanno un ruolo cruciale nella prevenzione degli attacchi informatici, e devono lavorare costantemente per migliorare la sicurezza dei loro prodotti. Tuttavia, anche i proprietari di veicoli devono fare la loro parte e adottare comportamenti consapevoli per proteggere le proprie auto e i propri dati.