whatsapp-5-trucchi-per-utilizzarlo-al-meglio

WhatsApp è diventata una delle applicazioni di messaggistica istantanea più popolari al mondo. Ha facilitato la comunicazione interpersonale fornendo un’interfaccia semplice e veloce. Gli sviluppatori di WhatsApp aggiornano continuamente l’applicazione per mantenerla attuale e offrire agli utenti le funzioni più aggiornate.

WhatsApp Web è una delle funzioni più essenziali dell’app, che consente agli utenti di continuare le discussioni anche quando il telefono non è nelle vicinanze.

WhatsApp, ecco cinque idee per sfruttarlo al meglio

Trasferimento di file a se stessi

WhatsApp consente di trasmettere facilmente file tra il computer e il dispositivo mobile, come video, immagini e messaggi. È sufficiente avviare una nuova discussione con se stessi per trasmettere rapidamente tutti i file che non si vogliono perdere.

Scorciatoie per le emoticon

È sufficiente scrivere i due punti seguiti dal termine che meglio rappresenta l’emoticon per accedere rapidamente alle emoticon. Per acquisire la faccina felice, ad esempio, scrivete “smile” e apparirà la relativa faccina.

Diversi account

È possibile tenere aperti più profili contemporaneamente utilizzando strategie come la modalità in incognito o cambiando browser. Se si desidera tenere separati gli account personali da quelli professionali, questo è uno strumento prezioso.

Leggere i messaggi che non sono stati contrassegnati come letti

Aprendo WhatsApp Web e navigando fino al messaggio arrivato senza entrare nella conversazione appropriata, è possibile visualizzarlo senza che sia contrassegnato come letto. In questo modo verrà visualizzata una breve anteprima del messaggio, consentendo di leggerlo senza le due spunte blu.

Combinazione di colori scuri

WhatsApp Web ha anche uno stile scuro, facile da vedere e ideale per l’uso notturno. È sufficiente fare clic sui tre punti nell’angolo in alto a destra e scegliere l’opzione del tema scuro per attivarlo.

Questi cinque suggerimenti vi permetteranno di utilizzare WhatsApp Web come un esperto. Con questi strumenti, potrete sfruttare al meglio le funzionalità di WhatsApp e comunicare con i vostri amici e familiari in tempo reale. Quindi, la prossima volta che userete WhatsApp Web, tenete a mente queste semplici ma efficaci linee guida.