ho-mobile-risparmia-sui-costi-delle-offerte-senza-prezzi-nascosti

ho. Mobile è un operatore virtuale italiano che fornisce servizi mobile a basso costo agli abbonati di tutto il Paese. ho. Mobile offre navigazione mobile illimitata, chiamate e messaggi di testo a partire da 6,99 euro al mese, utilizzando la rete privata 4G di Vodafone.

I prezzi di ho. Mobile sono semplici e ovvi, senza costi nascosti, limitazioni o soglie. I clienti possono scegliere tra una serie di promozioni in base alle loro esigenze di utilizzo. Il pacchetto mensile di 9,99 euro, ad esempio, include chiamate e messaggi illimitati e 130 GB di dati 4G. Al prezzo di 7,99 euro al mese, il piano Ho 7,99 comprende 180 GB di dati 4G e tempo voce illimitato.

ho. Mobile sta facendo molto strada in Italia

Una delle cose più belle di ho. Mobile è che i suoi piani non hanno costi nascosti. I clienti possono annullare o modificare i loro piani in qualsiasi momento senza alcuna penale. Inoltre, il prezzo è chiaro e semplice da capire. Una volta esauriti tutti i dati consentiti, l’accesso online viene impedito fino a quando non si riavvia la promozione e si inizia un nuovo ciclo mensile.

Tutti i piani di ho. Mobile includono una serie di servizi gratuiti, tra cui il trasferimento di chiamata, l’avviso di chiamata, il servizio di messaggistica breve (SMS) e una verifica gratuita del credito chiamando il numero 42121. I clienti possono anche utilizzare hotspot Wi-Fi e accedere a una rete 4G con velocità di download fino a 30 Mbps. Infine, se si esaurisce lo spazio di memoria, basta riavviare la promozione e iniziare un nuovo ciclo mensile.

ho. Mobile offre quindi un servizio dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, ideale per chi cerca un piano mobile economico e semplice da usare. ho. Mobile offre qualcosa per tutti, sia per gli utenti più assidui che per chi ha bisogno di un pacchetto semplice.