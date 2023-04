Android, le migliori app a pagamento OGGI gratis sul Play Store

Una giornata piena di opportunità. Questo è ciò che consente Android al suo pubblico, soprattutto per quanto riguarda il Play Store di Google.

Dopo aver visto l’ultimo periodo pieno zeppo di nuovi aggiornamenti per la piattaforma, Android oggi si limita ad offrire una selezione di titoli da scaricare gratis. Si tratta di applicazioni e giochi a pagamento, tutto materiale che oggi potrà finire sugli smartphone degli utenti senza pagare. Ovviamente la promozione durerà solo per poco tempo, per cui il nostro consiglio resta sempre lo stesso: fate quanto prima possibile. In basso trovate altre delucidazioni ma soprattutto i migliori titoli da portare a casa.

Android continua a regalare titoli a pagamento in maniera gratuita, ecco quali sono i migliori all’interno di una lista

Come tutti potevano immaginare, passata la festa del 25 aprile, Android avrebbe rilasciato nuovi contenuti. Sono arrivate quindi applicazioni insieme a tanti giochi direttamente sul Play Store di Google, tutto disponibile in maniera gratuita. Ricordiamo ancora una volta che si tratta di prodotti a pagamento, i quali una volta scaricati gratis, resteranno tali per sempre. Effettuando infatti l’accesso sempre con lo stesso account su qualsiasi dispositivo Android, quei titoli scaricati potranno essere installati di nuovo senza pagare. Qui in basso c’è la lista completa, quella nella quale abbiamo voluto includere app e giochi che secondo noi meritano più attenzione. Per poter procedere al download vi invitiamo a cliccare sui link diretti.