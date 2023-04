App Android, le migliori 5 per migliorare la produttività nel 2023

Tra le applicazioni che possono consentire di incrementare la produttività degli utenti Android, ne abbiamo individuate 5 in particolare. Ovviamente si tratta di soluzioni gratuite al 100% che sono disponibili all’interno del Play Store di Google, per cui non ci saranno impedimenti di alcun genere. In basso potete scoprire la lista con la descrizione di ogni applicazione.

Android, queste sono le 5 applicazioni per aumentare il vostro grado di produttività

La prima in assoluto all’interno dell’elenco è Any.Do, applicazione molto utile per gestire i propri compiti da portare a termine. Si tratta di un modo perfetto ed organizzato per gestire i propri impegni durante la giornata, il tutto in estrema semplicità ed intuitività senza dimenticare nulla.

La seconda applicazione si chiama Boomerang, utile in congiunta con Gmail per impostare l’orario di invio delle e-mail e il loro tracciamento. Sarà possibile sapere se l’e-mail è stata aperta, a che ora e anche in che luogo.

Al terzo posto non tramonta mai SwiftKey, forse l’applicazione più interessante per personalizzare e agevolare il proprio modo di scrivere. Quest’app che si collega alla tastiera dello smartphone, sarà in grado di anticipare le parole imparando dalle vostre abitudini.

Al quarto posto ecco All-In-One Toolbox, applicazione che ottimizza il sistema fornendo dati e strumenti utili per aumentare l’efficienza del proprio smartphone Android. Al suo interno ci sono anche diversi strumenti per il backup, per pulire lo smartphone e molto altro ancora.

Al quinto posto poi c’è AirDroid, applicazione fondamentale se siete al computer e non volete utilizzare lo smartphone ad esempio per rispondere ai messaggi. Questa piattaforma vi consentirà di gestire il dispositivo mobile dal PC.