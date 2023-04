Se lavori a casa o hai bisogno di uno spazio dedicato per concentrarti sui tuoi progetti, la Scrivania Regolabile EW8 Comhar è la soluzione ideale per te. Questa scrivania offre una combinazione perfetta di funzionalità e comodità, garantendo un ambiente di lavoro produttivo ed efficiente. Una soluzione che a noi è piaciuta tantissimo tanto che l’abbiamo resa la nostra scrivania ufficiale per le videorecensioni.

Caratteristiche Principali

Altezza Regolabile

La Scrivania Regolabile EW8 Comhar si distingue per la sua capacità di adattarsi alle tue esigenze ergonomiche e quindi può farti lavorare anche in piedi in modo da mantenere una corretta postura. Grazie al suo sistema di regolazione in altezza, si può facilmente passare dalla posizione seduta a quella in piedi con un semplice tocco di un pulsante presente sulla scocca della stessa. Questa funzionalità è fondamentale per prevenire affaticamento e tensioni muscolari, migliorando la postura e aumentando la tua produttività. Diversi studi hanno dimostrato che le scrivanie regolabili in altezza permettono di ridurre il rischio di problematiche fisiche durante il lavoro.

3 Porte di Ricarica USB

Per garantire una maggiore compatibilità con i dispositivi elettronici di ultima generazione come smartphone, tablet e ridurre l’ingombro di cavi, la scrivania è dotata di 3 porte di ricarica USB (2 x USB Type-A, 1 x Type-C) integrate direttamente nella stessa. Questo permette di collegare e ricaricare facilmente i dispositivi senza doverti preoccupare di trovare una presa di corrente. Oltretutto il sistema protegge tutti i dispositivi grazie ad un sistema di sicurezza da sovraccarichi e sovratensioni.

4 Preselezioni di Altezza Programmabili

La Scrivania Regolabile EW8 Comhar è stata progettata e realizzata pensando a clienti di diverse altezze e quindi è adatta a qualsiasi persona. Con 4 preselezioni di altezza programmabili, si può impostare la scrivania all’altezza preferita utilizzando i pulsanti presenti sulla scocca. Questo rende la scrivania perfetta per essere condivisa tra familiari o colleghi di lavoro.

Funzione Anti-Collisione

Per garantire un alto livello di sicurezza, la scrivania è dotata di una funzione anti-collisione. Questa funzione impedisce alla scrivania di alzarsi o abbassarsi automaticamente o in modo errato, proteggendo tutto quello che c’è sopra di essa ed evitare possibili danni.

Telaio in Acciaio Tubolare Verniciato a Polvere

Il telaio della Scrivania Regolabile EW8 Comhar è realizzato in acciaio tubolare verniciato a polvere, che lo rende resistente ai graffi e alle macchie. Durante i nostri test si è dimostrato sempre impeccabile tanto che non ha subito nessun tipo di danno nonostante lo abbiamo “maltrattato”. La sua struttura solida garantisce stabilità anche durante l’uso più intenso, assicurando così una durata maggiore nel tempo.

Spazio di Lavoro incredibile

FlexiSpot Comhar EW8 offre un piano di lavoro sufficiente per la maggior parte degli utenti, infatti, su di esso è possibile posizionare qualsiasi tipo di oggetto per poi lavorare in piena comodità. Siamo riusciti a posizionare sopra di esso un PC, due tablet, diversi tipi di oggetti e avere ancora spazio disponibile per prendere appunti con il nostro blocco note.

Facilità d’Uso e Montaggio

Una delle principali preoccupazioni quando si acquista una nuova scrivania è la difficoltà nel montaggio. Fortunatamente, la Scrivania Regolabile EW8 Comhar è stata progettata per essere facile da montare. Grazie alle istruzioni dettagliate incluse e ai componenti ben organizzati, potrai iniziare a utilizzare la tua nuova scrivania in poco tempo.

Estetica e Design

La Scrivania Regolabile EW8 Comhar non è solo funzionale, ma anche esteticamente gradevole. Con un design semplice ma elegante, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente di lavoro, sia che si tratti di un ufficio moderno o di uno spazio più tradizionale. La sua finitura di alta qualità e i dettagli ben curati la rendono un’aggiunta attraente e professionale al tuo spazio di lavoro.

Specifiche tecniche principali

Colonne di sollevamento e motore: Il modello EW8 è dotato di due colonne di sollevamento e un motore, che garantiscono un’azione di sollevamento stabile e silenziosa. Questa configurazione permette un’ottima distribuzione del peso e una maggiore stabilità durante il sollevamento e l’abbassamento del tavolo. Capacità di carico e velocità di sollevamento: Con una capacità di carico di 50 kg, l’EW8 è in grado di sopportare il peso di diversi dispositivi e accessori, come computer, monitor, tastiere e molto altro. La velocità di sollevamento di 25 mm/s garantisce un’azione rapida e fluida, consentendo di passare da una posizione seduta a una posizione in piedi in pochi secondi. Regolazione dell’altezza e misura del piano tavolo: la scrivania offre una regolazione dell’altezza che varia tra i 72 e i 121 cm, permettendo di adattarsi alle esigenze ergonomiche di ogni utente. La misura del piano tavolo, pari a 120×60 cm, offre un’ampia superficie di lavoro per ospitare tutti i tuoi dispositivi e accessori. Peso e cassetto: Il modello EW8 ha un peso di 38,9 kg, che garantisce una struttura solida e resistente. Inoltre, è dotato di un cassetto di dimensioni 66,6×60,2×4 cm, perfetto per riporre documenti, penne e altri oggetti personali, mantenendo l’area di lavoro sempre in ordine. Memoria e porte USB: la scrivania dispone di una funzione di memoria che consente di salvare fino a 4 posizioni di altezza preferite, facilitando il passaggio tra le diverse impostazioni. Per garantire la massima comodità, il tavolo è dotato di 2 porte USB tipo A e 1 porta USB tipo C, con una potenza fino a 2,4 A, per collegare e ricaricare i tuoi dispositivi elettronici. Sistema anticollisione e blocco per bambini: Per garantire la sicurezza dell’utente e dei dispositivi, è dotato di un sistema anticollisione che rileva ostacoli e interrompe automaticamente il movimento del tavolo. Inoltre, il blocco per bambini impedisce l’utilizzo accidentale del sistema di sollevamento da parte dei più piccoli, garantendo così una maggiore sicurezza per tutta la famiglia.

Conclusioni

La Scrivania Regolabile EW8 Comhar è un’ottima scelta per chi cerca una soluzione ergonomica, funzionale e di alta qualità per il proprio ufficio a casa o ambiente di lavoro. Grazie alla sua altezza regolabile, alle porte di ricarica USB integrate, alle preselezioni di altezza programmabili e alla funzione anti-collisione, questa scrivania offre una comodità senza pari.

Inoltre, il telaio in acciaio tubolare verniciato a polvere garantisce una lunga durata e stabilità, mentre la generosa superficie di lavoro ti permette di disporre comodamente tutti i tuoi strumenti e dispositivi. Facile da montare e dall’aspetto professionale, la Scrivania Regolabile EW8 Comhar è la soluzione ideale per trasformare il tuo spazio di lavoro e migliorare la tua produttività.

Consigliamo senza esitazione la Scrivania Regolabile EW8 Comhar a chiunque cerchi un investimento intelligente per il proprio ambiente di lavoro. Con la sua combinazione di funzionalità, design e qualità, questa scrivania regolabile è destinata a soddisfare e superare le tue aspettative. Il prezzo è di 559 € e può essere acquistata direttamente dal sito ufficiale del produttore.