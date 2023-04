ChatGPT di OpenAI ha la capacità di decifrare alcuni fattori che riescono effettivamente ad influenzare il mercato azionario, secondo studi separati.

I ricercatori della Fed di Richmond hanno affermato in un documento che ChatGPT può ragionare in modo simile agli umani durante la decodifica di questi dati.

Testando sia ChatGPT-3 che GPT-4, lo studio ha analizzato 500 frasi dalle dichiarazioni politiche della Fed e ha chiesto all’IA di ordinarle in base a cinque categorie: accomodante, per lo più accomodante, neutrale, per lo più aggressiva e aggressiva.

Anche senza una precedente formazione, l’intelligenza artificiale ha superato il BERT, un altro modello linguistico utilizzato in finanza, ed è stato strettamente allineato al modo in cui quattro revisori umani hanno classificato le frasi. Inoltre, ha potuto fornire una ragionevole giustificazione alle proprie scelte:

“La sentenza indica l’aspettativa del comitato di iniziare presto ad attuare il suo programma di normalizzazione del bilancio, che è un chiaro segnale di inasprimento della politica monetaria, a condizione che l’economia si evolva come previsto“, ha scritto GPT-4 di una dichiarazione che ha ritenuto aggressiva.

GPT-4, rilasciato a metà marzo, era più probabile che fosse d’accordo con gli umani rispetto a GPT-3.

La rivoluzione per gli investimenti

In un secondo studio, i ricercatori dell’Università della Florida hanno preso i titoli finanziari da dopo l’ottobre 2021, ovvero quando la base di conoscenza di ChatGPT termina, e hanno spinto l’IA a formulare raccomandazioni basate su di esse.

In questo modo ChatGPT potrebbe essere testato su come le notizie sposterebbero un titolo senza avere informazioni preliminari su ciò che è realmente accaduto. I risultati hanno mostrato una forte correlazione tra le risposte e le mosse del mercato azionario.

Ad esempio, gli autori hanno chiesto a ChatGPT di decidere cosa significasse per Oracle il titolo “Rimini Street Multed $630,000 in Case Against Oracle“.

Ha risposto che la fiducia degli investitori in Oracle sarebbe aumentata poiché la sentenza potrebbe migliorare la capacità dell’azienda di proteggere la sua proprietà intellettuale.

“Questi risultati confermano il potere predittivo dei punteggi di ChatGPT e sottolineano i potenziali vantaggi dell’incorporazione degli LLM nei processi decisionali di investimento“, hanno concluso i ricercatori.