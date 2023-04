ChatGPT, l'AI si allea con Zalando e dà vita al primo assistente di moda

Zalando, rinomata piattaforma di vendita nel settore moda e lifestyle, si appresta a introdurre un chatbot per migliorare l’esperienza dei propri clienti. Presto lancerà una versione beta di un assistente di moda basato su ChatGPT di OpenAI, integrato nelle sue app e piattaforme web.

ChatGPT: l’alleanza con Zalando ci regalerà grandi soddisfazioni

L’azienda mira a sfruttare l’intelligenza artificiale generativa per arricchire l’esperienza di scoperta e acquisto online. Il nuovo assistente di moda permetterà ai clienti di navigare l’offerta con termini ed espressioni personalizzate, rendendo il processo più intuitivo e naturale.

L’assistente funzionerà come ChatGPT, consentendo di dialogare con esso come con un essere umano. Ad esempio, se un cliente chiede cosa indossare per un matrimonio a Madrid a maggio, l’assistente prenderà in considerazione vari parametri e offrirà consigli sull’abbigliamento basati sugli input dell’utente. In futuro, l’assistente potrebbe essere potenziato considerando le preferenze dei clienti, i marchi seguiti, i prodotti disponibili nelle loro taglie e altri parametri. Ciò consentirà conversazioni fluide per affinare i risultati.

La beta sarà inizialmente disponibile in inglese e tedesco per un gruppo selezionato di clienti in Germania, Irlanda, Regno Unito e Austria. Tian Su, VP Personalization and Recommendation di Zalando, afferma che i clienti sono al centro dell’attenzione dell’azienda, che da 15 anni è leader nell’e-commerce di moda in Europa. Zalando è entusiasta di sperimentare ChatGPT per aiutare i clienti a scoprire ulteriormente la moda che amano e si impegna a comprendere meglio le loro esigenze e preferenze.

Mentre le tecnologie di intelligenza artificiale sono generalmente ben accolte, sono al vaglio della comunità europea e di altri paesi per valutare come regolamentarle.