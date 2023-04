WhatsApp è sempre un cantiere aperto, nonostante sia forte del proprio predominio nel mercato delle applicazioni di messaggistica istantanea, con gli oltre 1,3 miliardi di utenti attivi mensili, contro i 700 milioni di Telegram, si trova molto spesso un passo indietro, in termini di funzionalità proposte alla community, rispetto alla suddetta rivale.

Nell’ultimo periodo gli update hanno visto l’introduzione di piccoli ritocchi alle funzioni per limare queste differenze, abbiamo infatti apprezzato la possibilità di auto-inviarsi i messaggi, come anche la promessa che presto gli stessi potranno essere modificati, oppure l’estensione del periodo di cancellazione (ricordiamo che non possono essere cancellati per sempre). Ma cosa ci può riservare il futuro?.

WhatsApp, questa funzione sta per arrivare

Una nuova funzione molto interessante sta per arrivare su WhatsApp, gli utenti si ritrovano a poter effettivamente aggiungere una didascalia a tutti i file effettivamente condivisi. Al momento, ciò di cui vi stiamo parlando è disponibile solamente nella beta di Android (la versione 2.23.8.22), e per questo motivo non sappiamo se e quando verrà effettivamente introdotta globalmente.

La funzionalità, ad ogni modo, permetterebbe all’utente che condivide un file o un documento di rinominarlo direttamente in WhatsApp, aggiungendovi anche una comoda descrizione che permetta a tutti gli effetti di comprenderlo appieno, senza che il ricevente debba essere costretto ad aprirlo per verificarne il contenuto. La stessa funzione è disponibile su Telegram, questo segnerebbe un piccolo passo in avanti per ridurre le distanze tra le due realtà.