MediaWorld riesce ancora una volta a catturare l’attenzione della community italiana, attirandola presso i propri negozi sul territorio, con una campagna promozionale di tutto rispetto, condita con prezzi veramente convenienti e dal risparmio quasi assicurato.

Il focus è mirato più che altro sui prodotti per la casa, a differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, in questo caso l’azienda sta cercando di invogliare gli utenti a recarsi nei punti vendita per mettere le mani su nuovi elettrodomestici o dispositivi di questo tipo. In parallelo, nel caso in cui non vogliate abbandonare il vostro domicilio, esiste anche il sito ufficiale, con consegna spesso a pagamento.

MediaWorld fa faville con le offerte più speciali

I prezzi del bellissimo volantino MediaWorld sono in forte ribasso, avete ancora poco tempo a disposizione per approfittare della campagna promozionale “Let’s Go – la casa per me”, data la sua scadenza fissata precisamente il 25 aprile in tutti i punti vendita in Italia.

Dalle pagine del volantino troviamo, ovviamente, tantissimi sconti legati ai prodotti per la casa, come elettrodomestici di vario genere (forni, lavatrici, asciugatrici, frigoriferi, cantinette per il vino e altro), fino ad arrivare agli accessori, o meglio definiti piccoli elettrodomestici. In questo caso si possono scoprire occasioni davvero da non perdere, come una friggitrice ad aria a soli 56 euro, il forno per la pizza di GFerrari a 94 euro, griglie da interno (elettriche), frullatori a colonna, mixer, la macchina per la pasta di Philips ed altro ancora.