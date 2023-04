Android REGALA 10 app a pagamento GRATIS solo oggi sul Play Store

Continuano ad arrivare offerte clamorose per quanto riguarda il web, ma oggi Android sembrerebbe aver rubato la scena a tutti. Non si tratta di cose materiali, ma di contenuti digitali che possono essere scaricati direttamente dal market più famoso al mondo, ovvero il Play Store di Google.

Come accade con cadenza settimanale, anche oggi gli utenti potranno portare a casa dei titoli tra applicazioni e giochi a pagamento senza pagarli. Gli utenti Android quindi potranno recarsi sullo store per scoprire quali sono i migliori titoli, magari con qualche sorpresa.

Android ha scelto di regalare oggi titoli a pagamento in maniera gratuita, ci sono alcune app all’interno dell’elenco qui in basso che potete portare a casa senza pagare

Come succede di consueto, anche questa giornata consentirà alle persone con uno smartphone o un qualsiasi dispositivo Android, di beneficiare di una grande offerta. Questa all’interno del Play Store vede comparire tanti titoli a pagamento gratis, proprio come quelli che abbiamo deciso di redigere nell’elenco qui in basso. Per portarli a casa dovrete solo cliccare sui link e veder partire il download, il quale sarà completato, come detto, in maniera gratuita. Chiaramente il titolo scaricato sarà gratis per sempre su tutti i vostri dispositivi Android, ma solo utilizzando lo stesso account Google. Ecco la lista completa con le applicazioni gratuite di oggi: