Playstation 5 in SCONTO su Amazon, costa pochissimo solo OGGI

Uno dei dispositivi più ricercati durante questi ultimi due anni è sicuramente stato quello che avete letto nel titolo di questo articolo. Sono infatti migliaia, forse decine di milioni gli utenti che su tutti i siti web e in ogni store online hanno cercato di comprare a prezzo di costo la PlayStation 5.

Una situazione del genere era praticamente impossibile che si verificasse, almeno fino a un paio di mesi fa. A quanto pare le scorte sono aumentate, con la domanda che probabilmente è diminuita seppur di poco rispetto al passato recente. Proprio per questo motivo ora è molto più semplice acquistare una PlayStation 5 di Sony, la quale in alcuni casi si fa vedere sul web con uno sconto considerevole. Di certo non parliamo di 100 o 200 € in meno, ma oggi su Amazon la proposta è eccezionale.

PlayStation 5 disponibile in sconto oggi su Amazon: costa solo 449,90€ invece che 499€

Volevate la nuova PlayStation 5? Ecco per voi una grande opportunità, visto che Amazon la propone in sconto solo per qualche giorno e fino ad esaurimento scorte.

Ricordiamo che tra le sue qualità principali c’è la possibilità di godere di una fluidità senza precedenti, il tutto grazie ai 120 fps e ai 120Hz. Inoltre potrete giocare ai vostri giochi preferiti scegliendo la risoluzione fino all’8K, ovviamente con una TV ben specifica collegata.

Il prezzo di Amazon oggi corrisponde ad un vero regalo. La nuova PlayStation 5 di Sony viene proposta infatti con l’8% di sconto solo per qualche giorno. Il prezzo scende quindi da 490 a soli 449,99€. Si tratta della variante senza carrello CD, la Digital. Aggiungila ora al carrello.