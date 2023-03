PlayStation 5 con God Of War DISPONIBILE su Amazon, prezzo shock

Ci siamo: probabilmente si tratta del periodo più prolifico dall’uscita della celebre console Dal punto di vista della disponibilità soprattutto sul territorio italiano. A permettere tutto questo ci sta pensando Amazon che mette molto spesso nelle disponibilità del pubblico la celebre PlayStation 5. In più versioni l’oggetto del desiderio di tantissimi utenti di ogni età sta facendo la sua uscita sulla celebre piattaforma e-commerce, sia in bundle che in versione cosiddetta “liscia“. I prezzi sono quelli di listino, o meglio quelli del listino aggiornato che come tutti ben sanno è leggermente superiore per volontà di Sony. Oggi Amazon propone la versione della PlayStation 5 con il gioco God of Way Ragnarok disponibile.

Amazon lancia offerte strepitose tra cui la PlayStation 5 con un gioco a 619 €

Questa volta gli utenti potranno acquistarla direttamente da Amazon, con la consegna che viene stabilita in un massimo di una settimana. La PlayStation 5 con il gioco God of Way Ragnarok è ora disponibile per un prezzo di 619,99 €, parliamo della versione che comprende l’utilizzo dei CD.

Per acquistarla dovrete solo aggiungerla al carrello e attendere che vi venga spedita direttamente a casa.