Sono così tanti gli utenti che usano WhatsApp tutti i giorni che ormai quantificarli è diventato difficile. La celebre applicazione che fa della messaggistica il suo aspetto principale, è stata in grado di crescere tantissimo negli ultimi anni fino a guadagnarsi tutto quello che oggi ha. In giro per il mondo sono oltre 2 miliardi le persone che utilizzano questo applicativo, il quale in 60 paesi del mondo risulta egemone e ben radicato.

Secondo quanto riportato poi da tutte le indiscrezioni che emergono quotidianamente, le novità sono sempre dietro l’angolo. Oggi però non si parla solo della volontà da parte di WhatsApp di aggiornare la sua piattaforma, ma anche di quella di alcuni sviluppatori esterni di voler provare in un certo qual modo a minare la privacy di chi usa l’app verde. Ricordate quando si parlava di spionaggio? Quelle applicazioni non funzionano più ma oggi ce ne sarebbe un’altra pronta a fare parte di quel lavoro.

WhatsApp: un’applicazione in grado di spiegare gli utenti è ancora disponibile sul web, si tratta di Whats Tracker

Alcuni ne avranno già sentito parlare, ma per chi non lo sapesse è necessario che tutto ciò sia chiaro. WhatsApp purtroppo sul web ha un’applicazione che va contro la sua privacy. Si tratta di Whats Tracker.

Questo nuovo applicativo permette alle persone, una volta scaricato, di scegliere alcuni numeri da tenere sotto traccia. Quello che gli utenti che se ne servono potranno fare, sarà conoscere l’orario preciso di accesso con la notifica istantanea di ogni persona che monitorano. Alla fine della giornata ci sarà anche la lista precisa con il report degli orari. Di certo non si tratta dello spionaggio delle conversazioni, ma il tutto va ad incidere pesantemente sulla privacy altrui.