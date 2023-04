whatsapp-introduce-emoji-animate-sul-desktop-ecco-come-averle

Secondo un recente rapporto di WABetaInfo, WhatsApp sta esplorando l’uso di emoji animate sul suo client desktop. Sebbene questa funzionalità esista da tempo, è la prima volta che viene vista nella versione desktop di WhatsApp. Secondo lo studio, le emoji animate sono state create utilizzando Lottie, un formato di file di animazione sviluppato per i dispositivi mobili.

L’aggiunta di emoji animate è un’altra pietra miliare nella continua evoluzione della piattaforma di messaggistica. Attualmente WhatsApp dispone di tante emoji, GIF e adesivi per consentire agli utenti di esprimersi, ma le emoji animate potrebbero portare il tutto a un livello superiore. Tuttavia, la fonte non specifica se le emoji animate saranno accessibili sui dispositivi mobili.

WhatsApp introduce il nuovo aggiornamento

Mentre rivali come Telegram hanno già fornito emoji animate e altre funzioni, l’inclusione di questa nuova funzione su WhatsApp sarà senza dubbio accolta con favore dagli utenti della piattaforma. Come parte del suo servizio premium, Telegram offre ai clienti l’accesso a sticker ed emoji animate extra.

Non è chiaro quando le emoji animate saranno disponibili su WhatsApp o se gli utenti potranno disabilitare la funzione. Come per ogni nuova funzione, l’azienda vorrà sicuramente testarla adeguatamente prima di renderla accessibile a tutti i consumatori. WhatsApp è utilizzato da oltre un miliardo di persone in tutto il mondo e l’azienda deve garantire che la funzionalità funzioni perfettamente su un’ampia gamma di telefoni con quantità diverse di RAM e memoria. Sarà affascinante osservare come l’azienda si comporterà e come le persone reagiranno a questa nuova funzione.