Vodafone è un’azienda di telecomunicazioni italiana con sede nel Regno Unito. Si tratta del secondo operatore principale del nostro Paese con 17,859 milioni di clienti nei 25 Paesi in cui opera.

L’operatore offre una vasta gamma di pacchetti e promozioni competitive a prezzi accattivanti per telefonia mobile e fissa e nel 2022 si è posizionato al primo posto nella classifica, stilata da nPerf, come il miglior operatore presente sul mercato per la velocità della sua rete mobile.

Vodafone: tutte le offerte per aprile 2023

Tutte le offerte Vodafone prevedono minuti, SMS e Giga a prezzi stracciati e sono pensate per andare incontro alle esigenze di tutti i membri della famiglia in base alle diverse fasce d’età.

Scopriamo subito quali sono le promozioni dell’operatore per aprile 2023:

Vodafone Red Max Under 25 : per i più piccoli Vodafone offre un pacchetto incredibile che comprende minuti ed SMS illimitati più 100 GB in 4G o 5G a soli 9,99 euro al mese

: per i più piccoli Vodafone offre un pacchetto incredibile che comprende minuti ed SMS illimitati più 100 GB in 4G o 5G a soli 9,99 euro al mese Vodafone Red Pro : l’offerta include minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G o 5G a soli più rete sicura gratis per un mese 14,99 euro al mese.

: l’offerta include minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G o 5G a soli più rete sicura gratis per un mese 14,99 euro al mese. Vodafone Red Max: incredibile offerta che prevede minuti ed SMS illimitati in 4G o 5G, 100 GB e rete sicura gratis per un mese a soli 19,99 euro al mese.

Per i clienti che possiedono già la rete fissa di Vodafone l’operatore offre l’opportunità di acquistare un pacchetto folle a soli 9,99 euro al mese. Vodafone Family include minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi, un mese gratis di rete sicura e GB illimitati in 5G.