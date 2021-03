In Italia i providers telefonici che vanno per la maggiore sono senza dubbio Windtre, Vodafone, TIM e Iliad, i quali rivaleggiano costantemente sul mercato sia tra di loro, sia con altri operatori decisamente più contenuti dal punto di vista aziendale ma che comunque sanno dire la loro in termini di offerte presentate al pubblico.

Ovviamente, a fronte appunto di un mosaico di offerte per i clienti, viene spontaneo chiedersi, soprattutto durante la scelta magari, quale operatore offra la velocità di connessione migliore, in termini ovviamene di download e upload sulla rete dati.

La risposta ci arriva direttamente da SpeedTest di Ookla, il quale, mettendo a confronto i vari test condotti nell’anno 2020, ha potuto eleggere un vincitore.

Windtre in testa alla classifica

Secondo i test effettuati sulla piattaforma di Ookla nel Q3 e Q4 del 2020, è Windtre l’operatore telefonico più veloce in Italia. Le analisi condotte hanno puntato ad offrire un risultato il più oggettivo possibile, analizzando le connessioni delle varie nazioni grazie alla raccolta di ben 7 milioni di test effettuati dagli utenti della piattaforma su iOS e Android.

Osservando i dati emersi dai test, possiamo notare come in Italia mediamente la rete offra una velocità in download media di 46,82Mbps e in upload di 13,79Mbps, con il podio che vede come primo e secondo posto due nomi forse un po’ inattesi, infatti Windtre occupa la prima posizione, mentre Iliad si porta a casa la seconda, con TIM che addirittura resta esclusa dai posti importanti con il quarto posto.

Osservando i dati, si può notare come Windtre presenti un netto distacco prestazionale con le altre soluzioni, con addirittura oltre 6Mbps di differenza rispetto a Vodafone in download.