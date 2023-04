Subaru XV, il modello nato nel lontano 2011, con l’obiettivo da parte dell’azienda produttrice di realizzare un’auto che potesse essere in grado di esaltare i valori del brand (versatilità e estetica accattivante), cercando di catturare l’attenzione dei più giovani, giunge oggi nella variante 4DVENTURE.

Negli ultimi tempi sono state lanciato sul mercato varie motorizzazioni, tra cui spicca quella ibrida, riuscendo sempre e comunque a raggiungere i gradini più alti del podio del gradimento da parte della community. La corrente variante 4DVENTURE è pensata per chi vuole mantenersi attivo, senza mai rinunciare alle attività all’aria aperta, ecco quindi che risulta essere accessoriata con piccole modifiche che riescono a caratterizzarla esteticamente, ma che allo stesso tempo risultano essere funzionali nell’offroad; tra queste spiccano le protezioni su tutti i lati e del vano di carico, spostando l’attenzione verso l’interno scopriamo i tappetini in gomma, un baule a vasca, perfetto per posizionare materiali sporchi che potrebbero inficiare la carrozzeria, per finire con il volante riscaldato.

Subaru XV 4DVENTURE: le motorizzazioni

La nuova variante risulta essere disponibile in due motorizzazioni: benzina 1,6L e powertain ibrido e-BOXER, oltre che in tantissime colorazioni. Gli utenti che sceglieranno di acquistarla potranno fare affidamento su SUBARUSAFE8, una garanzia di 8 anni, che prevede al proprio interno la copertura “bumper to bumper” (e senza alcun limite per quanto riguarda il chilometraggio), ricordando comunque che questa garanzia non sarà legata al proprietario, ma al numero di telaio, quindi sarà completamente valida anche in caso di vendita.

Subaru XV è il terzo modello che abbraccia la serie 4DVENTURE, l’ultimo era stato nel 2019 Outback, se interessati all’acquisto è già disponibile presso i concessionari.