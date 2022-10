Oggi siamo in compagnia della Subaru Forester 4dventure, un’auto davvero pazzesca. Si parte dall’imponente logo e dalla calandra, imponente come il nome.

L’effetto è carbon look e mostra tutta la sostanza di quest’auto, con la quale Subaru è stata molto attenta con la qualità costruttiva e non solo. L’auto è molto grande e pesa 1683 kg, davvero pesante ma confortevole. L’auto è indirizzata a chi ha la necessità di andare in luoghi un po’ sperduti ma non solo.

Il design dell’auto si allarga e si alza sempre di più nel fondo. Questa 4dventure mostra alcuni dettagli interessanti come quelli in colore arancione, belli anche gli specchietti con quello di destra che ha anche una telecamera. Ci sono cerchi da 18 pollici nero quasi opachi, ottima misura per un’auto del genere. Sopra ecco il portapacchi e il tetto apribile caratteristico di questa versione.

L’auto è dotata di sistema keyless go, i vetri sono oscurati sul retro e soprattutto qui si mette in risalto il posteriore con i fari a punta che escono e danno geometria all’auto. La Subaru Forester 4dventure mostra anche un bagagliaio davvero interessante con una grande capienza e diversi agganci anche per la 12V. Sono presenti anche dei testi per l’abbattimento dei sedili.

Molto importante: quest’auto è a benzina ma è mild-hybrid, per cui c’è un motorino che aiuta l’auto in fase di spinta per alleviare i consumi. Per quanto riguarda l’interno, c’è davvero tantissimo spazio, soprattutto per i passeggeri sul retro. Ci sono anche due ingressi USB e le bocchette dell’aria più il braccio con i portabicchieri.

Davanti il guidatore ha a disposizione tanti dettagli a contrasto arancioni e molta qualità. I sedili sono in pelle e tessuto idrorepellente. La plancia mostra due schermi, il principale davanti al guidatore e quello dell’infotainment, ma ce n’è anche un altro in alto che mostra le informazioni riguardo ai sensori che controllano se il guidatore si distrae durante la guida, con l’auto che segnalerà al guidatore tutto in tempo reale. Su questi piccolo display ci sono info anche sui consumi e molto altro.

Tornando all’infotainment da 10 pollici, ecco uno schermo molto ampio che con la luce del sole però non è così luminoso. Disponibili Android Auto ed Apple CarPlay con cavo ma a tutto schermo. L’unica pecca in questa zona è che non c’è una vera collocazione per il telefono. Centralmente ecco l’X-Mode per selezionare tre modalità: la Normal, Dirt e Sand & Snow per calcare tutti i terreni. I due sedili anteriori sono riscattabili.

Sul volante ci sono tutti i controlli, anche gli ADAS di secondo livello come il controllo di corsia, il cruise control adattivo e molto altro.

Il cambio è automatico e impostato in retromarcia mostra due telecamere, ovvero quella sul retro e quella dello specchietto che da un occhio in più sul lato del passeggero.

Il motore ha 150CV con 16 CV del motore elettrico. L’auto è una mild-hybrid quindi le prestazioni non sono di certo eccellenti. L’auto è grande e pesante per cui tutto è giustificato. Il funzionamento del sistema è visibile sul piccolo schermo sovrastante. La Forester è ottima sulle sospensioni ed abbiamo avuto modo di provarla su sterrati molto ostici dove l’auto è andata alla grande. L’auto è in grado di raggiungere una velocità massima di 188 km/h, mentre l’accelerazione da 0 a 100 avviene in 11,8 secondi.

La coppia dell’auto è di 194nm per quanto riguarda il motore endotermico. L’AWD presente nell’auto con ripartizione attiva di trazione consente la massima aderenza su ogni tipo di manto stradale. I consumi sono tra i 7 e i 9 litri ogni 100 km, davvero non male.

Conclusioni

L’auto va un gran bene su tutti i terreni ed è indicata per chi ha determinate necessità, non di certo per la spesa sotto casa. La nostra versione parte da 44.750 euro, con la premium che invece parte da 45.250 euro.