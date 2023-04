Le auto inizieranno a dirigersi da sole in autostrada con il nuovo brevetto proposto da Ford. Al momento non è stato ancora approvato ufficialmente dalle autorità competenti.

Il sistema pensato dall’azienda consente ai conducenti di togliere le mani dal volante senza problemi, l’auto farà tutto il resto in autonomia. Ovviamente, come per ogni auto a guida autonoma, il conducente deve ugualmente essere vigile e prestare attenzione a quanto accade. Ford ha dichiarato di aver ricevuto il via libera dal governo per attivare la sua tecnologia che prende il nome di BlueCruise. Il sistema è disponibile solo sulla Ford Mustang Mach-E del 2023, un veicolo puramente elettrico.

Cinque radar tracciano la posizione e la velocità degli altri veicoli, mentre una telecamera rivolta in avanti rileva la segnaletica orizzontale e verticale. Al costo di circa 18 dollari al mese, BlueCruise può essere attivato per controllare sterzo, accelerazione, frenata e posizionamento della corsia sulla stragrande maggioranza delle autostrade. Sebbene ci sia la possibilità di staccare le mani dal volante, una telecamera a infrarossi si accerta che non ci sia alcun bisogno dell’intervento umano.

Auto del tutto autonoma potrebbe finalmente diventare realtà con l’aiuto di Ford

Se l’apposito sistema rileva che il conducente non sta prestando attenzione, sul cruscotto verranno visualizzati messaggi di avviso, seguiti da avvisi acustici e dal rallentamento automatico del veicolo. Lo stesso processo si verifica se un veicolo lascia un’autostrada. Il ministro dei Trasporti Jesse Norman ha dichiarato: “È un’ottima notizia che Ford abbia scelto la Gran Bretagna per il lancio europeo di BlueCruise e sono lieto che questo paese sia ancora una volta all’avanguardia”.

“I più recenti sistemi avanzati di assistenza alla guida rendono la guida più fluida e semplice, ma possono anche rendere le strade più sicure riducendo la possibilità di errore del conducente”. Lisa Brankin, amministratore delegato di Ford per il Regno Unito e l’Irlanda, ha dichiarato: “Questo segna un momento significativo per il nostro settore poiché Ford BlueCruise diventa il primo sistema di guida a mani libere del suo genere a ricevere l’approvazione per l’uso, inizialmente in Gran Bretagna.

“Abbiamo sempre cercato di rendere la tecnologia accessibile ai nostri clienti e BlueCruise è il prossimo, rendendo la guida in autostrada un’esperienza più confortevole”. Gli ingegneri Ford hanno condotto tutti i test drive necessari. Testate, ad esempio, ipotetiche situazioni di pericolo con segnaletica di corsia usurata, condizioni meteorologiche avverse e lavori stradali. Il sistema è stato introdotto negli Stati Uniti e in Canada lo scorso anno. Le auto a guida completamente autonoma rimangono vietate sulle strade pubbliche nel Regno Unito, così come in tanti altri Paesi. La legge per approvare la tecnologia potrebbe essere introdotta già nel 2025.