Dal 2023 al 2033, si prevede che il mercato globale della protezione antipirateria (IPTV) crescerà a del 10%, raggiungendo un valore di oltre 190 milioni entro la fine del periodo previsto. Si prevede che il valore di mercato nel 2023 aumenterà fino a 527 milioni entro la fine del 2033.

Con il progresso della tecnologia, la pirateria software è diventata più comune. Il metodo migliore per prevenire la pirateria finora è stato basato sull’hardware. Il mercato della protezione antipirateria ha visto un’esplosione della domanda potenziale a causa del rapido sviluppo dei servizi basati su cloud e della globalizzazione della digitalizzazione.

Ci stiamo riferendo al mercato delle tecnologie e dei servizi utilizzati per proteggere i contenuti digitali dalla pirateria e dall’accesso non autorizzato. La pirateria è una sfida importante e sono tante le realtà che perdono entrate a causa della distribuzione e della condivisione illegali dei contenuti protetti da copyright.

Hackers contro IA

Il mercato della protezione antipirateria è guidato dalla crescente adozione di canali di distribuzione di contenuti digitali, che ha portato a un aumento della pirateria e della distribuzione illegale di contenuti digitali. Le tecnologie ei servizi di protezione antipirateria aiutano i creatori ed i distributori di contenuti a proteggere i propri contenuti dall’accesso e dalla distribuzione non autorizzati, proteggendo così i propri flussi di entrate.

Ma è anche vero che i servizi IPTV legittimi continuano a superare in numero quelli illeciti.

Inoltre, i progressi tecnologici, come le soluzioni di protezione dei contenuti basate su blockchain e gli strumenti di rilevamento della pirateria basati sull’intelligenza artificiale, dovrebbero creare nuove opportunità di crescita per i fornitori di servizi di protezione antipirateria. Tuttavia, l’efficacia di queste soluzioni dipende dalla loro capacità di tenere il passo con le tattiche in evoluzione utilizzate dagli hackers.