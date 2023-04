Huawei è al lavoro su HarmonyOS 4.0, nuova versione del sistema operativo proprietario. Il debutto è atteso entro la fine dell’anno, più precisamente verso l’autunno. A confermarlo è la stessa azienda in occasione della presentazione delle novità facenti parte dell’Intelligent Automotive Solution.

Sebbene non ci siano dettagli precisi su HarmonyOS 4.0, possiamo immaginare che il sistema operativo introdurrà diverse novità esclusive. Huawei ha fatto intendere che l’OS è pensato per risultare fruibile su una vasta gamma di device caratterizzati da display totalmente diversi tra loro.

Nonostante il sistema operativo arriverà su smartphone, tablet e smartwatch, tra le applicazioni principali previste da Huawei c’è quello dei sistemi di infotainment delle vetture. Infatti, il sistema operativo sarà centrale per il settore automotive integrando il supporto multiplo all’audio e il controllo multi-utente.

Tra le novità previste a bordo delle vetture c’è anche il tracciamento degli occhi per determinare lo stato del guidatore. Verrà integrato anche un nuovo sistema di assistenza vocale per gestire tutte le operazioni all’interno dell’abitacolo. Essendo pensato per migliorare la vita a bordo dei veicoli, HarmonyOS 4.0 supporterà il sistema di assistenza al parcheggio, mostrando riprese provenienti dal fondo della vettura.

Huawei ha lavorato anche per permettere di sfruttare al meglio gli Advanced Driving System (ADS) e migliorare quindi la guida autonomia. Saranno presenti le feature Intelligent Cockpit System (ICS) e 5G-V2X (Vehicle-to-Everything) per lo scambio continuo di dati e l’elaborazione di informazioni in tempo reale attraverso il 5G e l’Intelligenza Artificiale.

Emerge chiaramente che HarmonyOS 4.0 darà il meglio di sè quando applicato al settore automotive ma non dobbiamo dimenticarci del settore mobile. Ci aspettiamo maggiori dettagli delle funzionalità pensate per smartphone, tablet e smartwatches nel corso delle prossimi mesi.