Resident Evil 4, oltre alla versione Remake ecco arrivare anche quella LEGO

La versione Remake di Resident Evil 4 è certamente uno dei giochi più attesi dell’ultimo periodo. I giocatori non vedono l’ora di tornare a vestire i panni di Leon S. Kennedy impegnato nella missione di recupero della figlia del Presidente degli Stati Uniti rapita in Spagna.

In attesa di poter giocare a Resident Evil 4 Remaker che uscirà il prossimo 24 marzo, possiamo goderci una versione molto particolare. Come mostrato su YouTube da Cara Aleatório, il titolo è stato reinterpretato in chiave LEGO.

Stando a quanto indicato dalla stessa autrice, il filmato va a ricreare la sequenza introduttiva del gioco originale. Attraverso l’utilizzo di circa 3.000 immagini e due mesi di lavoro è stato possibile creare il video di circa 4 minuti.

Un’animatrice amatoriale ha realizzato un video concept dedicato ad una versione in stile LEGO di Resident Evil 4

L’animatrice è riuscita nell’intento di ricreare i momenti più iconici del gameplay, a conferma della passione verso Resident Evil 4. Inoltre, da sottolineare come anche il mondo di gioco, le strutture e i personaggi siano stati creati utilizzando diverse tipologie di mattoncini e minifigure LEGO.

Per realizzare la sequenza, Cara Aleatório ha utilizzato il Blender, software di animazione e renderding 3D. Tra gli add-on segnalati per raggiungere il risultato finale c’è Mecabrics Addon.

Sebbene al momento non è prevista nessuna partnership tra Capcom e LEGO, questo video dimostra come un LEGO Resident Evil potrebbe essere interessante per molti giocatori. Il classico stile dei titoli creati con i mattoncini con le atmosfere cupe potrebbe dar vita ad un capolavoro. Tuttavia, per il momento dobbiamo accontentarci dell’arrivo della versione Remake prevista tra pochi giorni.