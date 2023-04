Fastweb, nessuno ha mai visto rimodulazioni così pesanti

Negli ultimi mesi, Fastweb ha adottato la pratica di annunciare modifiche alle condizioni contrattuali e aumenti delle tariffe il primo giorno del mese. Questa volta, i cambiamenti riguardano alcuni piani di rete mobile, con aumenti mensili che variano tra 1€ e 4€, a seconda dell’offerta sottoscritta. La compagnia sostiene che l’aumento sia dovuto ai crescenti costi dell’energia e delle materie prime, necessari per mantenere un equilibrio tra innovazione e sostenibilità ambientale.

Fastweb: siete ancora in tempo per rifiutare la tariffa

Gli utenti interessati riceveranno comunicazioni riguardo agli aumenti attraverso la fattura e l’area personale MyFastweb. L’operatore ha anche rivelato i piani soggetti a modifiche e gli aumenti previsti per ciascuno. Questi ultimi non sono uniformi per tutte le offerte, poiché si tratta di una sostituzione “forzata” delle vecchie tariffe con quelle più recenti. Quanto alle rimodulazioni, queste variano per livellare correttamente il canone con le ultime offerte. Le soglie (minuti, sms, giga) saranno aggiornate di conseguenza.

Gli utenti che non desiderano accettare le nuove condizioni possono esercitare il diritto di recesso, disattivando la sim Fastweb o passando ad un altro operatore senza costi aggiuntivi. Per farlo, hanno tempo fino al 15 giugno e possono presentare la richiesta attraverso vari canali, tra cui posta tradizionale, posta elettronica certificata (PEC), chiamate al servizio clienti, supporto via chat su WhatsApp, area personale MyFastweb o visitando un negozio Fastweb. In caso di dubbi o problemi sulle modalità di recesso, è consigliabile contattare l’assistenza clienti Fastweb. Infine se si sta valutando un cambio di operatore, è possibile confrontare le tariffe cellulari attualmente disponibili per trovare le migliori promozioni.