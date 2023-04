TIM ha dichiarato che i suoi abbonamenti di rete fissa e mobile saranno ora soggetti a un processo di adeguamento annuale dei prezzi basato sull’andamento dell’inflazione e su un coefficiente di maggiorazione predeterminato. I nuovi abbonati alle offerte interessate saranno soggetti all’aggiornamento dei prezzi per l’inflazione a partire dal 27 novembre 2022.

In ogni offerta interessata, TIM renderà evidente l’esistenza del meccanismo di adeguamento annuale dei prezzi e ne descriverà accuratamente il funzionamento. La dichiarazione è stata pubblicata sul sito web di TIM nell’area dedicata alle comunicazioni ai consumatori.

TIM, le offerte sono già attive

La nuova offerta è stata annunciata ufficialmente da TIM nelle informazioni tariffarie contenute nell’attuale offerta TIM 5G Power Smart da 14,99 euro al mese. Il costo mensile dell’offerta aumenterà una volta all’anno di una percentuale pari alla variazione percentuale annua dell’indice di inflazione IPCA elaborato dall’ISTAT (esclusi i valori negativi) moltiplicato per un coefficiente di 3,5 punti percentuali. Il tasso mensile dell’offerta non potrà aumentare più del 10% annuo, determinato sommando l’IPCA e il suddetto coefficiente di crescita.

Il costo mensile dell’offerta aumenterà o diminuirà annualmente il 1° aprile in base al valore dell’indice HICP dell’anno precedente, corretto per l’inflazione come indicato sopra. Questa modifica sarà effettuata una volta all’anno, ma solo per quell’anno. Il 1° aprile 2024, il costo mensile dell’offerta sarà aumentato per la prima volta in base al valore dell’IPCA misurato nell’anno solare 2023, più il suddetto coefficiente di crescita.

In concomitanza con la pubblicazione da parte dell’ISTAT del valore dell’IPCA per ogni anno di riferimento, TIM invierà sul proprio sito web un messaggio che illustrerà il valore percentuale dell’aumento da applicare con le modalità sopra descritte. Inoltre, i consumatori interessati saranno informati per ogni anno di riferimento dell’aumento della tariffa mensile di questo pacchetto.

Ogni offerta interessata indicherà informazioni sul meccanismo di adeguamento annuale dei prezzi per tenere conto dell’inflazione e come verrà applicato. I clienti devono controllare le clausole in piccolo e la descrizione del contratto di ogni offerta che vogliono attivare (questo vale per qualsiasi fornitore di telefonia mobile e fissa), poiché il numero di offerte interessate potrebbe aumentare nelle prossime settimane o mesi.

I clienti sono quindi invitati a leggere le clausole di tutte le offerte che intendono attivare, e TIM li informerà di eventuali modifiche.