Vodafone, dopo Fastweb anche l'operatore rosso annuncia gli aumenti

Dal 6 maggio 2023, alcuni clienti Vodafone con offerte tariffarie Bronze, Bronze Plus, Silver, Gold e Gold Start da almeno 6 mesi subiranno una rimodulazione del prezzo mensile. Questo fa parte del processo di semplificazione tariffaria di Vodafone Italia, iniziato nel 2022, che ha portato alla creazione delle offerte “metalliche”.

Vodafone: la promo alternativa ed economica

Se alcuni clienti hanno beneficiato di modifiche positive, altri hanno visto aumentare la spesa mensile. Ora, ulteriori clienti con offerte metalliche potrebbero subire un aumento tariffario. Tuttavia, è possibile mantenere il prezzo precedente attivando una versione Light con gli stessi contenuti ma 100 SMS mensili invece di illimitati.

I clienti ricaricabili Vodafone possono verificare eventuali modifiche unilaterali contattando il 42590. Non tutti i clienti con queste offerte saranno coinvolti, ma si consiglia di controllare periodicamente poiché le rimodulazioni coinvolgono più clienti a scaglioni.

Vodafone informa i clienti tramite SMS, offrendo la possibilità di scegliere l’offerta Light allo stesso costo mensile attuale con gli stessi Giga, minuti e 100 SMS. I clienti possono richiederlo rispondendo all’SMS entro una data specificata. A proposito, le offerte Light prevedono minuti illimitati verso numeri nazionali, un numero limitato di SMS e vari Giga di traffico internet mobile. Le offerte Silver, Gold Start e Gold Light includono anche un bundle di chiamate internazionali.

I servizi standard, come Chiamami & Recall, Segreteria Telefonica, IVR diretto 414, azzeramento del costo del piano della SIM e detariffazione del servizio di continuità, sono inclusi senza costi aggiuntivi. In caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, i clienti coinvolti possono esercitare il diritto di recesso (gratuito) previsto dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche specificando la causale “modifica delle condizioni contrattuali”.

Il recesso può essere richiesto tramite PEC, raccomandata A/R, chiamando il Servizio Clienti Vodafone al 190, compilando il modulo dedicato nei negozi Vodafone o tramite la pagina dedicata del sito ufficiale dell’operatore. Se un cliente non è soddisfatto delle nuove rimodulazioni tariffarie, il Servizio Clienti può offrire un’altra promozione per non perdere il cliente.