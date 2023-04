Vodafone è pura follia con la nuova campagna promozionale che punta a scontare le migliori offerte, mettendole così a disposizione di un numero sempre più grande di utenti in Italia, con annessa portabilità del proprio numero di telefono, l’unica limitazione in essere nella promozione che vi stiamo raccontando.

Come nella maggior parte delle occasioni, anche in questo caso gli utenti che vogliono ugualmente godere dei tanti giga e minuti messi a disposizione da parte dell’azienda, devono trovarsi in condizioni ben specifiche, ovvero uscire da un MVNO o da Iliad, e nel contempo richiedere anche la portabilità del numero originario. Il costo iniziale da sostenere è estremamente ridotto, per questo motivo potrete dormire sonni tranquilli, in quanto Vodafone promette, nello stesso tempo, che per i primi 24 mesi, il prezzo mensile non subirà rimodulazioni di alcun tipo.

Vodafone, grandi occasioni da non lasciarsi sfuggire

La promozione che gli utenti non devono assolutamente lasciarsi sfuggire è l’ormai consolidata Vodafone Silver, soluzione che ha visto la luce del mercato ormai diversi mesi fa, ma che è ancora perfettamente in grado di invogliare i consumatori all’attivazione, dato il prezzo ridotto (soli 7,99 euro al mese), e comunque la possibilità di richiederla con pagamento tramite credito residuo.

All’interno dell’offerta possiamo trovare un bundle composto da tantissime parti che punta a soddisfare un numero sempre più grande di utenti: 100 minuti verso i numeri del sudamerica, 300 minuti verso quasi tutti i paesi del mondo, 1000 minuti da spendere per chiamare l’Albania, illimitati minuti da utilizzare verso il nostro paese e la Romania, 100 giga per la navigazione in 4G, infiniti SMS da poter inviare in Italia.