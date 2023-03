A quanto pare il produttore cinese Xiaomi non ha ancora finito di sfornare nuovi smartphone. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha presentato in veste ufficiale in Cina un altro membro della famiglia Redmi 12. Si tratta in particolare del nuovo Redmi Note 12 Turbo. È un device molto interessante e completo dal punto di vista tecnico.

Xiaomi annuncia ufficialmente in Cina il nuovo smartphone Redmi Note 12 Turbo

Xiaomi ha dunque aggiunto un ulteriore tassello alla famiglia di smartphone Redmi 12. Come già accennato, infatti, l’azienda ha da poco presentato per il mercato cinese il nuovo Redmi Note 12 Turbo. Le sue prestazioni sono quasi da smartphone di fascia medio-alta. Il processore prescelto dall’azienda è infatti il soc Snapdragon 7+ Gen 2. Si tratta di un soc con processo produttivo a 4 nm e con una potenza massima fino a 2.9 GHz.

A supporto delle prestazioni, lo smartphone può inoltre contare su memorie super veloci. Sono infatti presenti tagli di memoria con fino addirittura 16 GB di RAM di tipo LPDDR5 e fino a 1 TB di storage interno di tipo UFS 3.1. Lo smartphone dispone inoltre di una batteria da 5000 mah con supporto alla ricarica rapida da 67W.

Il display è poi un pannello OLED da 6.67 pollici con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Stranamente, l’azienda ha deciso di non integrare un sensore biometrico dello sblocco all’interno dello schermo.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo smartphone di Xiaomi, Redmi Note 12 Turbo, sarà al momento disponibile all’acquisto per il mercato cinese ad un prezzo iniziale di circa 270 euro al cambio attuale.