Vivo si prepara al debutto del suo terzo smartphone pieghevole e DigitalChatStation ci anticipa alcune chicche che renderanno il dispositivo davvero molto interessante. Il Vivo X Fold 2, infatti, sarà lo smartphone pieghevole con supporto alla ricarica rapida più veloce tra quelli fino ad ora rilasciati anche da altre aziende. Il dispositivo garantirà una ricarica super veloce permettendo così di raggiungere il 100% di autonomia in pochi minuti.

Vivo X Fold 2: ecco la presunta scheda tecnica del nuovo smartphone pieghevole!

La data di lancio del pieghevole non è ancora stata annunciata ma a quanto pare potrebbe essere fissata nel mese di aprile. Mancherebbero, quindi, soltanto pochi mesi all’arrivo del pieghevole con la ricarica rapida più veloce di sempre.

Stando alle informazioni fornite da DigitalChatStation, infatti, il nuovo pieghevole sarà dotato di una batteria da 4800 mAh con supporto alla ricarica rapida a 120W e alla ricarica wireless a 50 W. Sarà poi presente un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e un display 2K. Rispetto ai suoi predecessori, il dispositivo potrebbe accogliere delle novità estetiche riguardanti principalmente lo spessore e le dimensioni complessive. Vivo, infatti, potrebbe proporre uno smartphone con display flessibile ancora più sottile e quindi pratico da utilizzare.

La scheda tecnica è ancora quasi del tutto sconosciuta ma le prossime settimane potrebbero essere ricche di informazioni interessanti sul dispositivo in arrivo. Inoltre, potrebbero farsi strada anche maggiori dettagli sulla data di lancio dello smartphone e il costo finale e, soprattutto, sulla sua disponibilità anche in altre parti del mondo e non esclusivamente in Cina.