Unieuro è sempre pronta per soddisfare pienamente le aspettative dei consumatori, proprio in questi giorni ha deciso di presentare al pubblico una spettacolare campagna promozionale con la quale convincere tutti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, e non solo.

Il risparmio è decisamente importante nel momento in cui decidete di avvicinarvi al volantino Unieuro, ricordatevi che gli acquisti possono essere completati in ogni negozio in Italia, senza differenze o vincoli territoriali, alla stessa stregua del sito ufficiale, dove si troveranno esattamente i medesimi prezzi, con annessa la consegna gratuita a domicilio.

Unieuro, le occasioni sono da non perdere

I prezzi che oggi possiamo trovare attivi da Unieuro, oltre che essere disponibili fino al 13 aprile, sono sicuramente tra i più interessanti che non abbiamo mai visto, proprio perché possono indurre nell’utente finale il desiderio di acquistare nuovi top di gamma, senza spendere cifre eccessive, o comunque troppo vicine al listino originario. I due modelli di punta della campagna promozionale sono senza dubbio Apple iPhone 14 Pro Max e Galaxy S23 Ultra, acquistabili dal pubblico a 1299 euro. Nel caso in cui, al contrario, si volesse un top di gamma, ma non si fosse disposti ad investire una cifra troppo elevata, la scelta potrebbe comunque ricadere sul Galaxy S22, oggi disponibile a 649 euro.

Le occasioni del volantino Unieuro non terminano chiaramente qui, sono disponibili tantissimi prodotti in promozione da non perdere assolutamente di vista, con un rapporto qualità/prezzo conveniente per tutti.