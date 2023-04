Unieuro mette alle strette le dirette concorrenti della rivendita di elettronica, con una campagna promozionale che nessuno si aspettava di vedere, al suo interno si possono trovare le migliori occasioni per spendere poco, ed avere ugualmente la possibilità di accedere agli sconti, anche mantenendo elevata la qualità generale.

I migliori prezzi disponibili da Unieuro sono da ritenersi validi per un periodo di tempo estremamente elevato, in questo modo gli utenti possono essere sicuri di spendere poco, in egual misura recandosi personalmente nei negozi fisici, ed anche online sul sito ufficiale. Coloro che sceglieranno questa seconda strada, potranno ugualmente ricorrere all’acquisto al medesimo prezzo, ricevendo la merce a domicilio senza costi aggiuntivi (solo per ordini del valore superiore ai 49 euro).

Non dimenticatevi del canale Telegram di TecnoAndroid, dove avrete le offerte Amazon, i codici sconto gratis e tutti i migliori prezzi gratis. Tutto è disponibile solo a questo link.

Unieuro, quanti sconti assurdi nel volantino

Massimo risparmio per gli utenti che vogliono accedere agli sconti più interessanti disponibili da Unieuro, fino al 13 aprile è tempo di Risparmio Vero con innumerevoli occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire. I prodotti in offerta si sprecano e sono altrettanto vari tra di loro, tra le occasioni da non perdere non possiamo che porre, già in prima pagina, il bellissimo Apple iPhone 14 Pro Max, disponibile a 1299 euro. Rientrando in una spesa più alla portata degli utenti, tralasciando quindi il Galaxy S23 Ultra in vendita esattamente allo stesso identico prezzo, ecco arrivare i vari Galaxy S22 disponibile a 649 euro, oppure anche il più nuovo Galaxy A54, disponibile all’acquisto a 499 euro.

Gli utenti non possono perdere di vista anche le offerte legate ai prodotti Oppo/Motorola, con prezzi che vanno da un minimo di 99 euro, fino ad un massimo di 599 euro.