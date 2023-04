La tanto attesa Cupra Tavascan 2024 è stata scoperta grazie a un video realizzato dal marchio e dalla cantante e cantautrice spagnola Rosalía.

Il video stesso è pieno di vari personaggi dei cartoni animati, luci lampeggianti e tanta fantasia. C’è persino una motociclista seduta su una Ducati mentre allatta. Nel video vengono mostrati anche diversi modelli Cupra, inclusa la Tavascan.

Possiamo vedere il prossimo SUV sia dal lato che dal retro. Sebbene la casa automobilistica sia rimasta fedele al concept, ha apportato una serie di modifiche piuttosto significative.

Principalmente, i fanali posteriori a LED sono stati sostituiti con unità leggermente più grandi e voluminose. Il decklid del modello di serie è leggermente più pronunciato, grazie in parte al montaggio di un sottile spoiler a labbro.

Alcune informazioni tecniche

La parte inferiore della fascia posteriore sembra condividere ben poco in comune con il concept, ma non è una brutta cosa. Prima aveva un paraurti posteriore con elementi che confluivano in una sezione centrale, quello di serie che hanno montato ora è più tradizionale ma ha ancora un aspetto molto aggressivo.

Sebbene il video non mostri la Tavascan dalla parte anteriore, sospettiamo che verrà rimodellata per la produzione e quasi certamente avrà fari a LED leggermente più grandi e un paraurti meno esagerato.

Al di là del suo aspetto, sappiamo che l’auto si basa sulla piattaforma MEB del gruppo VW e potrebbe condividere il suo motore con l’ID.5 GTX. Ciò significherebbe un pacco batterie da 77 kWh che aziona una coppia di motori elettrici che erogano 295 CV. Dovrebbe essere in grado di raggiungere i 100 km/h in 6 secondi viaggiando fino a 490 km con una singola carica.