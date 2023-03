Grandi novità per tutti coloro che hanno acquistato una Cupra Formentor Plug-in, infatti, dopo oltre un anno di attesa (c’è chi la aspetta addirittura da 2 anni) la produzione delle automobili è finalmente ricominciata a pieno regime e migliaia di auto stanno per essere consegnate ai clienti. Una notizia che farà felice chi non ha disdetto l’ordine.

Dopo oltre un anno di attesa, finalmente i clienti italiani potranno presto mettere le mani sulla tanto attesa Cupra Formentor Plug-in. La produzione della popolare automobile ibrida è stata sbloccata nella fabbrica, dopo aver risolto i problemi legati alla mancanza di componenti elettroniche, causati dalla guerra in Ucraina.

La situazione di instabilità e conflitto nell’Europa orientale aveva portato a una carenza di microchip e altri componenti elettronici essenziali per la produzione automobilistica. Questo aveva causato un rallentamento nella produzione della Cupra Formentor Plug-in, lasciando molti acquirenti in attesa per mesi.

Tuttavia, fonti vicine all’azienda hanno confermato che la produzione è stata ripresa e che centinaia di unità del modello di auto ibrida sono pronte per essere spedite in Italia. I clienti che avevano preordinato l’auto ora possono finalmente rallegrarsi, sapendo che presto potranno guidare il loro veicolo tanto atteso.

L’interesse per la Cupra Formentor Plug-in è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni, grazie alle sue prestazioni eccezionali e alla sua efficienza energetica. La vettura è equipaggiata con un motore a benzina e un motore elettrico, offrendo un’autonomia combinata di oltre 500 chilometri e la possibilità di percorrere fino a 60 chilometri in modalità completamente elettrica.

Cupra Formentor e-HYBRID: arrivano gli ordini in Italia

Questo modello di auto ibrida rappresenta un passo avanti importante nella transizione verso la mobilità sostenibile, contribuendo a ridurre le emissioni di CO2 e a migliorare la qualità dell’aria nelle città italiane.

Inoltre, la Cupra Formentor Plug-in è dotata di una serie di tecnologie all’avanguardia, tra cui sistemi di assistenza alla guida, connettività avanzata e un design moderno ed elegante.

Il ripristino della produzione della Cupra Formentor Plug-in è una notizia positiva per il settore automobilistico italiano, che ha affrontato sfide significative negli ultimi tempi. L’arrivo di centinaia di nuove automobili sul mercato italiano segna un momento di speranza e di ripresa per l’intero settore, che cerca di riprendersi dagli effetti della guerra in Ucraina e dalla pandemia di COVID-19.