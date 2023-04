Apple ha rallentato la produzione dei SoC M2 destinati ai propri PC laptop e desktop. Le indiscrezioni a riguardo sono alquanto frastagliate e alcune fonti sembrano indicano addirittura un blocco totale della produzione.

Entrando maggiormente nello specifico, l’azienda di Cupertino avrebbe sospeso la catena produttiva per i mesi di gennaio e febbraio 2023. A partire da marzo, invece, i lavori sarebbero ripresi anche se con un livello produttivo inferiore al massimale possibile.

Il motivo di questa decisione non è chiaro ma potrebbe centrare una contrazione importante delle vendite. In particolare, Apple potrebbe aver registrato un calo delle vendite di Mac e per questo avrebbe interrotto la supply chain per evitare di riempirsi di prodotti invenduti.

Apple avrebbe deciso di rallentare con la produzione del SoC M2 utilizzato sui Mac a seguito di un possibile calo della domanda nel mercato PC

Secondo gli analisti, le scorte già prodotte sarebbe state sufficienti per affrontare questi mesi. Con l’aumento delle previsioni di vendita, l’azienda ha ri-avviato la produzione per la realizzazione di nuovi prodotti.

Sia Apple che TSMC, il principale produttore dei chip M2, non hanno confermato o smentito le motivazioni di questa decisione. Tuttavia, l’ipotesi di un crollo delle vendite PC potrebbe essere assolutamente plausibile e indirettamente confermata dall’azienda stessa.

Infatti, durante un report agli azionisti in merito ai primo trimestre, lo stesso Tim Cook, CEO dell’azienda della mela, aveva confermato un calo del mercato nei primi mesi dell’anno. L’amministratore delegato ha anche aggiunto: “Stiamo fronteggiando sfide macroeconomiche e ambientali, oltre che che minacce straniere. Tuttavia, rimaniamo fiduciosi e concentrati sull’opportunità a lungo termine per la famiglia Mac“.