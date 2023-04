Ho mobile, bastano 7 euro per ricevere 180 GIGA al mese

Oggi diamo un’occhiata a due OFFERTE di HoMobile, marchio gemello di Vodafone, con un costo mensile inferiore ai 7 euro e fino a 180GB di navigazione web in LTE. Ma attenzione, perché queste opzioni saranno accessibili ONLINE solo fino al 30 aprile 2023.

Ho Mobile: tutti i dettagli sulle nuove promo

Le offerte che esamineremo oggi iniziano con un costo mensile di 6,99 euro e arrivano al massimo ad un euro in più. Vediamole subito! Ho 6,99: l’offerta base include ben 130 Giga di navigazione web in 4G sulla rete Vodafone fino a 30 Mbps sia in download che in upload, chiamate illimitate verso tutti gli operatori mobili e fissi nazionali e messaggi di testo senza limiti verso tutti i gestori. Tutto questo per meno di 7 euro al mese. Ho 7,99: la seconda opzione prevede 180GB di dati sempre in LTE con velocità massima raggiungibile fissata a 30 Mbps in download e upload, chiamate illimitate verso tutti gli operatori sia di rete fissa che di rete mobile e messaggi di testo senza limiti. Il tutto per soli 7,99 euro al mese.

Queste offerte low-cost sono disponibili solo per i clienti che richiedono il passaggio da Iliad, Coop Voce, Daily Telecom, Fastweb Mobile, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Élite Mobile, Italia Power e Conexo Technologies.

Costi e altre informazioni Non sono previsti costi iniziali per l’attivazione delle offerte o per la spedizione della SIM card a casa. L’unica spesa iniziale è quella relativa al canone dell’offerta scelta.