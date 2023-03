Ho Mobile, con meno di 10 euro hai diritto a 200 GB e molto altro

Se avete cambiato operatore telefonico cercando il risparmio definitivo, potreste considerare l’opzione di passare a Ho Mobile per mettere fine ai continui cambi di gestore. La promozione offerta include ben 200 GB di dati, minuti e SMS illimitati a soli 9,99€ al mese. Ma non solo!

Ho Mobile: la promozione perfetta per chi è alla ricerca di tanti GB

200 GB possono fare la differenza per coloro che consumano molti dati, permettendo di arrivare a fine mese con meno preoccupazioni o limitazioni dovute all’esaurimento del traffico dati. In un settore altamente competitivo e in continua evoluzione come la telefonia mobile, l’offerta di Ho Mobile è tra le più vantaggiose, quindi vi consigliamo di approfittarne, dato che non è garantito che l’offerta possa tornare in futuro.

I piani di abbonamento moderni, inclusi quelli di Ho Mobile, possono essere sottoscritti online. Potrete quindi richiedere la SIM con pochi clic, riceverla a casa e attivarla tramite l’app ufficiale. Non ci saranno costi aggiuntivi per la SIM o l’attivazione iniziale, se non una ricarica di 10 euro, dalla quale verranno detratti i primi 9,99€ necessari per l’attivazione del servizio.

Passare a Ho Mobile non solo consente di risparmiare sul piano d’abbonamento, ma offre anche la possibilità di navigare su internet tramite la rete 4G con velocità fino a 30 Mbps, utilizzare la connessione dati in hotspot e usufruire di vari servizi inclusi, come avviso di chiamata, trasferimento di chiamata e SMS ho.chiamato.

È importante sottolineare che Ho Mobile dispone di un’ottima copertura di rete, grazie al supporto della rete Vodafone, garantendo così chiamate e una velocità di navigazione costante su tutto il territorio. Inoltre, l’app mobile di Ho Mobile vi permetterà di controllare in tempo reale i dettagli del vostro piano tariffario, ricaricare il credito e gestire l’offerta. Vi invitiamo a visitare la pagina dedicata e a completare la registrazione prima della scadenza della promozione, la cui data non è chiaramente specificata.