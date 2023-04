Amazon praticamente regala una chiavetta USB, in questi giorni ha deciso di attivare una interessante nuova campagna promozionale con la quale risulta essere in grado di ridurre al massimo la spesa da sostenere sull’acquisto di un prodotto decisamente economico.

Amazon, ecco il regalo di Pasqua

Il regalo di Pasqua di Amazon è una chiavetta USB di casa Kingston, un prodotto eccezionale sotto molteplici punti di vista, ma sopratutto per il prezzo di vendita incredibilmente più basso del normale. Ad oggi il prodotto in questione costa solamente 5,99 euro, rispetto ai 7,99 euro previsti di listino, ricordando che a tutti gli effetti parliamo di un dispositivo da 64GB di memoria interna (LINK ACQUISTO).

Il prodotto è realizzato interamente in plastica, con una comoda asola che permette l’aggancio di un portachiavi in assoluta semplicità, ma anche con la presenza di un comodo cappuccio che facilita indubbiamente il trasporto. Disponibile nelle più svariati colorazioni, il modello attualmente disponibile in promozione è caratterizzato dalla connettività USB 3.2 Gen1, quindi ultima generazione e collegamento il più rapido possibile.

La variante attualmente in vendita prevede 64GB di memoria, ricordiamo che comunque potrete pensare di acquistare anche i modelli da 256GB, 128GB e 32GB, chiaramente a prezzi completamente differenti rispetto a quello effettivamente indicato nell’articolo. La promozione è da ritenersi attiva per un periodo di tempo limitato, per questo motivo consigliamo caldamente di velocizzare la scelta.