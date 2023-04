Ormai da molto tempo si parla dei progetti del colosso di Cupertino Apple per inserire una fotocamera nell’Apple Watch, caratteristica fortemente richiesta dal pubblico.

In un precedente brevetto depositato lo scorso anno, l’idea era quella di posizionare la fotocamera nella corona digitale, senza aumentare le dimensioni del dispositivo. Questa soluzione sembrerebbe poco funzionale, così come l’ipotesi di implementarla nel cinturino. Scopriamo insieme le ultime novità.

Apple: brevetto per fotocamera integrata in iWatch

Adesso, Apple ha depositato un nuovo brevetto che propone di inserire la fotocamera nella parte superiore della cassa, sopra il display. Ciò permetterebbe di offrire vantaggi come l’identificazione facciale e la scansione dei QR code. La società sembra dunque convinta che la fotocamera debba essere inserita nella cassa, pur con un leggero incremento delle dimensioni dell’Apple Watch, compromesso che tuttavia il pubblico accetterebbe senza tante rimostranze.

Apple ha anche condiviso alcune foto del suo nuovo store nel distretto di Gangnam, in Corea del Sud. Il nuovo Apple Store è ora aperto al pubblico e si tratta del quarto punto vendita dell’azienda in Corea del Sud, che accoglie i clienti con una singolare facciata in vetro che cambia aspetto durante il giorno.

Come spiegato da Apple sul suo sito Web, Apple Gangnam presenta una “facciata a doppia altezza dal design unico con una soluzione di design completamente nuova e un trattamento di rivestimento a specchio che offusca la transizione dall’alto verso il basso”. Per questo motivo, l’aspetto della facciata cambia durante le diverse ore del giorno o anche in base alla stagione in corso.